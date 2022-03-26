Нацвалюта укрепила позиции: курс валют на 6 июля

06:43 06 июля Киев, Украина

Согласно данным Нацбанка Украины, на утро 6 июля гривна укрепилась к доллару на 12 копеек, и к евро на 3 копейки .

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в понедельник, 5 июля.



Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2729,04 гривен (-0,1217 грн);



– 100 евро – 3237,32 гривен (-0,0375 грн).



На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 9 копеек - до 27,32 гривен, в продаже - до 27,30 гривен. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек - до 32,40 гривен за евро.