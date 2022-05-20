Национальный банк Украины утвердил курсы валют на 17 августа

06:34 17 августа Киев, Украина

Национальный банк Украины продолжает укреплять курс гривны. Так, на 17 августа он поднял официальный курс национальной валюты к американскому доллару на 4 копейки, а к евро - на 3 копейки. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте НБУ данные.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2664,57 гривен (-0,0474 грн);

– 100 евро – 3136,33 гривен (-0,0345 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 9 копеек до 26,75 гривен за доллар, курс в покупке до 26,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 31,50 гривен за евро.

Напомним, на прошлой неделе Нацбанк в три раза сократил покупку валюты. Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1263,10 млн долларов и продал 169,50 млн долларов.