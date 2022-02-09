Нацбанк понизил стоимость евро и доллара

Гривна укрепила свои позиции в отношении доллара и в отношении евро, доллар подешевел на межбанковском валютном рынке.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума более чем за восемь месяцев. Ниже курс был только 31 августа 2020 года – 27,47 гривен за доллар. В свою очередь евро немного ослаб после роста в минувшую пятницу.
/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2755,50 гривен (-0,0592 грн);
– 100 евро – 3344,49 гривен (-0,0332 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 1 копейку – 27,54 гривен. Курс в покупке упал также на 1 копейку – до 27,52 гривен за доллар. Евро в продаже подрос на 1 копейку – 33,45 гривен за евро.
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