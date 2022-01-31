Нацбанк озвучил курсы на 12 мая

Национальная валюта укрепилась в отношении доллара на 8 копеек, также доллар упал и на межбанковском валютном рынке.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ во вторник, 11 мая.– 100 долларов США – 2767,44 гривен (-0,0897 грн);– 100 евро – 3367,28 гривен (+0,1824 грн).На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 15 копеек до 27,61 гривен за доллар, курс в покупке до 27,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 33,60 гривен за евро.