Нацбанк озвучил курсы на 12 мая

18:35 11 Май Киев, Украина

Национальная валюта укрепилась в отношении доллара на 8 копеек, также доллар упал и на межбанковском валютном рынке.
 
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ во вторник, 11 мая.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2767,44 гривен (-0,0897 грн);

– 100 евро – 3367,28 гривен (+0,1824 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 15 копеек до 27,61 гривен за доллар, курс в покупке до 27,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 33,60 гривен за евро.