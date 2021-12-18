Нацбанк огласил курсы валют на завтра, 19 марта

Согласно обнародованному на завтра, 19 марта официальному курсу Нацбанка, гривна стабилизировала свои позиции. Доллар по-прежнему равен 27, 68 грн.– 100 долларов США – 2768,28 гривен (-0,015 грн);– 100 евро – 3297,85 гривен (-0,0068 грн).На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,71 гривен за доллар, курс в покупке до 27,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,01 гривен за евро.