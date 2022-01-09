Нацбанк обнародовал курсы валют на завтра, 28 апреля

19:09 27 Апрель Киев, Украина

В среду, 28 апреля гривна укрепит свой статус в отношении доллара на 8 копеек и на 1 копейку по отношению к евро.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 27 апреля.



Курс гривны к мировым валютам на 28 апреля выглядит так:



100 USD США – 27,77 (27 апреля – 27,85)

100 EUR – 33,55 (27 апреля – 33,56)