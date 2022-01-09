Нацбанк обнародовал курсы валют на завтра, 28 апреля

В среду, 28 апреля гривна укрепит свой статус в отношении доллара на 8 копеек и на 1 копейку по отношению к евро.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 27 апреля.
Курс гривны к мировым валютам на 28 апреля выглядит так:
100 USD США – 27,77 (27 апреля – 27,85)
100 EUR – 33,55 (27 апреля – 33,56)
Курс гривны к мировым валютам на 28 апреля выглядит так:
100 USD США – 27,77 (27 апреля – 27,85)
100 EUR – 33,55 (27 апреля – 33,56)
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