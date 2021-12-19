Нацбанк обнародовал курсы валют на понедельник, 15 марта

В начале следующей недели гривна в отношении евро и доллара незначительно укрепит свой статус.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в пятницу, 12 марта.Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне. А курс евро остался на уровне выше 33 гривен.– 100 долларов США – 2773,05 гривен (-0,0181 грн);– 100 евро – 3308,39 гривен (-0,0909 грн).На межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 2 копейки – 27,73 гривен за доллар в продаже. Курс в покупке снизился также на 2 копейки – до 27,71 гривен за доллар. Евро в продаже подешевел на 4 копейки – 33,08 гривен за евро.