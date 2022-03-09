Нацбанк обнародовал курсы валют на 10 июня

18:59 09 Июнь Киев, Украина

Завтра доллар и евро упадут в цене на 8 копеек, на межбанковском рынке евро начал немного расти.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 9 июня.



/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2709,06 гривен (-0,0858 грн);



– 100 евро – 3302,48 гривен (-0,0856 грн).



На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 2 копейки до 27,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,09 гривен за евро.