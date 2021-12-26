Нацбанк обнародовал курсы валют на 19 апреля

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в пятницу, 16 апреля.– 100 долларов США – 2797,83 гривен (+0,0191 грн);– 100 евро – 3352,50 гривен (+0,0634 грн).На межбанковском валютном рынке курс доллара по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 28,00 гривен за доллар, курс в покупке - 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 33,53 гривен за евро.В течение недели 12-16 апреля Нацбанк не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.Таким образом, НБУ снова отказался от валютных интервенций, несмотря на рост курса доллара на межбанке. В течение последней недели курс на межбанке несколько раз поднимался выше 28 гривен, а 13 апреля достиг уровня 28,07-28,09 гривен за доллар.