Нацбанк обнародовал курсы валют на 22 июня: доллар продолжает расти

После церковных праздников, 22 июня, значительно укрепится гривна в отношении к евро: она подорожает на 15 копеек, а вот в отношении к доллару упадет на 2 копейки.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после того, как упал до минимума почти за год. В свою очередь курс евро обновил минимум с августа прошлого года. Ниже курс был только 27 августа 2020 года – 32,2812 гривен за евро.
/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2719,35 гривен (+0,0223 грн);
– 100 евро – 3228,82 гривен (-0,1542 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 7 копеек – до 27,30 гривен за доллар. Курс в покупке поднялся также на 7 копеек – до 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 9 копеек – до 32,40 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после того, как упал до минимума почти за год. В свою очередь курс евро обновил минимум с августа прошлого года. Ниже курс был только 27 августа 2020 года – 32,2812 гривен за евро.
/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2719,35 гривен (+0,0223 грн);
– 100 евро – 3228,82 гривен (-0,1542 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 7 копеек – до 27,30 гривен за доллар. Курс в покупке поднялся также на 7 копеек – до 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 9 копеек – до 32,40 гривен за евро.
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