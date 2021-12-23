Нацбанк обнародовал курсы на завтра, 15 апреля

Доллар покинул отметку 28 грн, упав в цене на 3 копейки, на межбанковском рынке доллар также упал в цене, но уже на 18 копеек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 14 апреля.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2797,65 гривен (-0,0391 грн);
– 100 евро – 3347,53 гривен (+0,1535 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара снизился на 18 копеек до 27,91 гривен за доллар, курс в покупке - 27,89 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 33,37 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2797,65 гривен (-0,0391 грн);
– 100 евро – 3347,53 гривен (+0,1535 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара снизился на 18 копеек до 27,91 гривен за доллар, курс в покупке - 27,89 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 33,37 гривен за евро.
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