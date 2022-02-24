Нацбанк обнародовал курсы на завтра

Завтра, 28 мая гривна стабилизирует свое положение в отношении к доллару на 2 копейки и в отношении к евро на 10.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в четверг, 27 мая.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2752,60 гривен (-0,0201 грн);
– 100 евро – 3356,93 гривен (-0,1072 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 4 копейки до 27,52 гривен за доллар, курс в покупке до 27,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 33,56 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2752,60 гривен (-0,0201 грн);
– 100 евро – 3356,93 гривен (-0,1072 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 4 копейки до 27,52 гривен за доллар, курс в покупке до 27,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 33,56 гривен за евро.
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