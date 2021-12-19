Нацбанк обнародовал курсы на 2 апреля: доллар остался без изменений

Доллар 2 апреля останется непоколебим, а вот евро подорожает на 7 копеек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в четверг, 1 апреля.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2783,24 гривен (+0,0098 грн);
– 100 евро – 32,7003 гривен (+0,0713 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 1 копейку до 27,87 гривен за доллар, курс в покупке до 27,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,76 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2783,24 гривен (+0,0098 грн);
– 100 евро – 32,7003 гривен (+0,0713 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 1 копейку до 27,87 гривен за доллар, курс в покупке до 27,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,76 гривен за евро.
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