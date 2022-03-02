Нацбанк обнародовал курс на 2 июня: гривна укрепляется

Гривна продолжает свой стабилизационный рост в отношении доллара, 2 июня она укрепилась на 3 копейки.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Таким образом, официальный курс доллара падает четвертый день подряд. В свою очередь курс евро укрепляется второй день.
/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2743,81 гривен (-0,0293 грн);
– 100 евро – 3353,35 гривен (+0,0219 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 4 копейки – 27,44 гривен. Курс в покупке просел также на 4 копейки – до 27,42 гривен за доллар. Евро в продаже поднялся на 5 копеек – 33,58 гривен за евро.
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