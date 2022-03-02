На 1 июня Нацбанк оценил доллар в 27,47 грн

06:15 01 Июнь Киев, Украина

В первый летний день евро продолжает свое падение, сегодня он подешевел на 13 копеек, доллар упал в цене на 3 копейки.

/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2746,74 гривен (-0,0330 грн);

– 100 евро – 3351,16 гривен (+0,1220 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 3 копейки – 27,48 гривен. Курс в покупке снизился также на 3 копейки – до 27,46 гривен за доллар. Евро в продаже вырос на 7 копеек – 33,53 гривен за евро.