Межбанк открылся снижением: курс валют на 26 мая

11:54 26 Май Киев, Украина

К открытию межбанка валюты просели: доллар потерял 1 копейку на покупке и продаже, евро просел на 2 копейки на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,4850−27,5050 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,6636−33,6853 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3747−0,3751.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,38−27,57 гривны. Евро покупают по 33,30 гривны, продают по 33,70 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,45−27,55 гривны, евро — 33,33−33,59 гривны.