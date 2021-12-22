Межбанк, наличный и «черный» рынки: курс в пятницу, 16 апреля

12:38 16 Апрель Киев, Украина

К открытию межбанка евро потерял 3 копейки в покупке и 2 копейки в продаже, доллар вырос на 1 копейку на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,9800−28,0000 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,5060−33,5272. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3664−0,3668.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,85−28,05 гривны. Евро покупают по 33,20 гривны, продают по 33,60 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,91−28,00 гривны, евро — 33,25−33,42 гривны.