Межбанк, наличный и «черный» рынки: курс в пятницу, 12 марта

12:40 12 Март Киев, Украина

К открытию межбанковского валютного рынка евро не изменил свои позиции, доллар потерял 1 копейку на покупке и 2 копейки на продаже.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,7300−27,7500 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,1068−33,1279 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3768−0,3773.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,65−27,85 гривны. Евро покупают по 32,90 гривны, продают по 33,30 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,75−27,84 гривны, евро — 33,05−33,30 гривны.