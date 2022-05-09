Межбанк: курс валют в Украине на 5 августа

13:03 05 августа Киев, Украина

К открытию межбанка валюты снова продемонстрировали снижение, так доллар просел на 3 копейки на покупке и на продаже, евро упал на 17 копеек на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 26,9500−26,9700 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,0516−32,0727. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3698−0,3702.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,85−27,05 гривны. Евро покупают по 31,70 гривны, продают по 32,05 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,90−27,05 гривны, евро — 31,63−31,85 гривны.