Межбанк: курс валют в Украине на 3 августа

11:46 03 августа Киев, Украина

Межбанк открылся падением обеих валют: доллар просел на 1 копейку на покупке и на продаже, евро потерял 4 копейки на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 26,8500−26,8700 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 31,9004−31,9215. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3685−0,3689.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,78−26,98 гривны. Евро покупают по 31,70 гривны, продают по 32,00 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,90−27,00 гривны, евро — 31,65−31,90 гривны.