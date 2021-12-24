Межбанк: курс валют на вечере 24 декабря

21:27 24 Декабрь Киев, Украина

Межбанковский валютный рынок закрылся спадом доллара и небольшим подъемом евро: доллар прибавил 1 копейку на покупке и на продаже, евро потерял 2 копейки на обеих операциях.

Напомним, 23 декабря торги завершились в диапазоне 27,2100−27,2300 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 30,7690−30,7916 грн/евро, торги по рублю — 0,3700−0,3706 грн/руб.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,12−27,32 грн. Евро покупают по 30,60 грн, продают по 30,94 грн.



По данным валютного аукциона на «черном» рынке доллар торгуется по 27,16−27,25 грн, а евро по 30,62- 30,75 грн.