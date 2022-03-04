Межбанк: курс валют на вечер пятницы

18:21 04 Июнь Киев, Украина

К закрытию межбанковского валютного рынка доллар просел на 8 копеек на покупке и продаже, евро вырос на 8 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,3200−27,3400 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,0927−33,1142 грн/евро, торги по рублю — 0,3728−0,3732 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,20−27,38 гривны. Евро покупают по 32,90 гривны, продают по 33,30 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,19−27,30 гривны, евро — 32,83−33,10 гривны.