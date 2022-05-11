Межбанк: курс валют на вечер 9 августа

19:34 09 августа Киев, Украина

Закрытие межбанка ознаменовалось падением валют: доллар потерял 5 копеек на обеих операциях, евро просел на 4 копейки на покупке и на 5 копеек на продаже.

6 августа торги завершились в диапазоне 26,8050−26,8250 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,5575−31,5810 грн/евро, торги по рублю — 0,3653−0,3657 грн/руб.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,75−26,95 гривны. Евро покупают по 31,40 гривны, продают по 31,80 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,85−26,95 гривны, евро — 31,38−31,63 гривны.