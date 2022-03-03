Межбанк: курс валют на вечер 3 июня

18:52 03 Июнь Киев, Украина

К закрытию межбанка валюты продолжили свое падение: доллар потерял по 1 копейке на покупке и продаже, евро просел на 13 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,3050−27,3250 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,2766−33,3009 грн/евро, торги по рублю — 0,3730−0,3734 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,25−27,42 гривны. Евро покупают по 33,12 гривны, продают по 33,45 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,26−27,36 гривны, евро — 33,00−33,30 гривны.