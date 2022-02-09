Межбанк: курс валют на вечер 20 мая

20:53 20 Май Киев, Украина

К закрытию межбанка валюты начали рост: доллар прибавил 2 копейки на покупке и на продаже, евро вырос на 8 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,4550−27,4750 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,4539−33,4755 грн/евро, торги по рублю — 0,3720−0,3724 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,35−27,55 гривны. Евро покупают по 33,25 гривны, продают по 33,60 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,51−27,60 гривны, евро — 33,25−33,50 гривны.