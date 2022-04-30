Межбанк: курс валют на вечер 27 июля

19:17 27 июля Киев, Украина

К закрытию межбанка доллар просел на 6 копеек на покупке и на продаже, евро вырос на 1 копейку в покупке и остался на прежней позиции в продаже.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 26,9300−26,9500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 31,7370−31,7605 грн/евро, торги по рублю — 0,3646−0,3650 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,86−27,05 гривны. Евро покупают по 31,60 гривны, продают по 31,95 гривны.



По данным валютного аукциона,на «черном» рынке доллар торгуется по 26,91−27,03 гривны, евро — 31,60−31,85 гривны.