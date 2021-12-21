Межбанк: курс валют на вечер 21 декабря

18:46 21 Декабрь Киев, Украина

Торги на межбанковской валютном рынке завершились падением обеих валют: доллар потерял 9 копеек на покупке и на продаже, евро просел на 14 копеек на обеих операциях.

Напомним, 20 декабря торги завершились в диапазоне 27,2800−27,3000 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 30,8236−30,8435 грн/евро, торги по рублю — 0,3673−0,3680 грн/руб.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,15−27,33 грн. Евро покупают по 30,50 грн, продают по 30,85 грн.



По данным валютного аукциона на «черном» рынке доллар торгуется по 27,15−27,23 грн, а евро по 30,55- 30,68 грн.