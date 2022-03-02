Межбанк: курс валют на вечер 1 июня

19:16 01 Июнь Киев, Украина

К закрытию межбанковского валютного рынка доллар потерял 1 копейку на покупке и на продаже, евро вырос на 1 копейку на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,4350−27,4550 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,5557−33,5774 грн/евро, торги по рублю — 0,3749−0,3753 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,35−27,55 гривны. Евро покупают по 33,25 гривны, продают по 33,60 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,40−27,47 гривны, евро — 33,25−33,47 гривны.