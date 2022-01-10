Межбанк: курс валют на вечер 10 января

19:47 10 Январь Киев, Украина

К закрытию межбанка доллар прибавил 2 коп. на покупке и на продаже, евро просел на 7 коп. в покупке и на 6 коп. в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,40−27,61 грн. Евро покупают по 30,85 грн, продают по 31,20 грн.



По данным валютного аукциона на «черном» рынке доллар торгуется по 27,48−27,57 грн, а евро по 30,90- 31,05 грн.



«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.