Межбанк: курс валют на вечер 19 июля

18:58 19 июля Киев, Украина

К закрытию межбанка доллар просел, евро напротив улучшил свои позиции: доллар упал на 2 копейки в покупке и 3 копейки в продаже, евро вырос на 7 копеек в покупке и 6 копеек в продаже.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,2200−27,2500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,0824−32,1150 грн/евро, торги по рублю — 0,3658−0,3664 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,12−27,28 гривны. Евро покупают по 31,92 гривны, продают по 32,25 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,15−27,25 гривны, евро — 31,92−32,15 гривны.