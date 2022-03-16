Межбанк: курс валют на вечер 17 июня

18:14 17 июня Киев, Украина

К закрытию межбанка доллар продолжил рост, прибавив 8 копеек на покупке и на продаже, евро же напротив просел на 6 копеек на покупке и на 5 копеек на продаже.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,1300−27,1500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,5207−32,5419 грн/евро, торги по рублю — 0,3736−0,3740 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,00−27,19 гривны. Евро покупают по 32,40 гривны, продают по 32,80 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,08−27,21 гривны, евро — 32,40−32,65 гривны.