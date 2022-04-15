Межбанк: курс валют на вечер 16 июля

19:12 16 июля Киев, Украина

К закрытию межбанка евро потерял 1 копейку на покупке и на продаже, доллар просел на 3 копейки на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,2600−27,2800 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,1504−32,1740 грн/евро, торги по рублю — 0,3670−0,3675 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,15−27,31 гривны. Евро покупают по 32,00 гривны, продают по 32,35 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,20−27,33 гривны, евро — 32,05−32,25 гривны.