Межбанк: курс валют на вечер 14 июня

19:25 14 июня Киев, Украина

Валюты продолжили падение, к закрытию межбанка доллар просел на 10 копеек на покупке и на продаже, евро потерял 7 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,0100−27,0300 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,6929−32,7144 грн/евро, торги по рублю — 0,3743−0,3749 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,94−27,12 гривны. Евро покупают по 32,55 гривны, продают по 32,95 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,00−27,04 гривны, евро — 32,61−32,76 гривны.