Межбанк: курс валют на вечер 14 июля

18:13 14 июля Киев, Украина

К закрытию межбанка доллар остался на прежних позициях, евро вырос на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,3050−27,3250 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,1953−32,2161 грн/евро, торги по рублю — 0,3677−0,3682 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,20−27,35 гривны. Евро покупают по 32,05 гривны, продают по 32,40 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,22−27,30 гривны, евро — 32,00−32,27 гривны.