Межбанк: курс валют на вечер 13 декабря

20:52 13 Декабрь Киев, Украина

Торги на межбанковской валютном рынке завершились небольшим подъемом валют: доллар прибавил 5 копеек на покупке и на продаже, евро вырос на 6 копеек на обеих операциях.



К закрытию межбанка доллар вырос на 5 копеек на покупке и в продаже, а евро вырос в покупке и в продаже на 6 копеек.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,85−27,05 грн. Евро покупают по 30,21 грн, продают по 30,55 грн.



По данным валютного аукциона на «черном» рынке доллар торгуется по 26,92−27,00 грн, а евро по 30,25- 30,40 грн.