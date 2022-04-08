Межбанк: курс валют на 8 июля

11:29 08 июля Киев, Украина

К открытию межбанка валюты пошли вниз: евро потерял 4 копейки на покупке и на продаже, доллар просел на 2 копейки на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,2500−27,2700 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,1659−32,1895. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3660−0,3664.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,15−27,35 гривны. Евро покупают по 32,00 гривны, продают по 32,37 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,16−27,26 гривны, евро — 32,02−32,30 гривны.