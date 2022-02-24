Межбанк: курс валют на 28 мая

11:22 28 Май Киев, Украина

К открытию межбанка доллар незначительно вырос, набрав 1 копейку на покупке и на продаже, евро, напротив, потерял 3 копейки на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,5000−27,5200 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,5417−33,5661. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3743−0,3748.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,40−27,60 гривны. Евро покупают по 33,30 гривны, продают по 33,65 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,45−27,53 гривны, евро — 33,31−33,58 гривны.