Межбанк: курс валют на 21 июля

12:16 21 июля Киев, Украина

К открытию межбанка евро просел на 1 копейку на покупке и на 2 копейки на продаже, доллар прибавил 1 копейку на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,2000−27,2200 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,0089−32,0324 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3648−0,3652.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,10−27,27 гривны. Евро покупают по 31,85 гривны, продают по 32,20 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,15−27,25 гривны, евро — 31,88−32,13 гривны.