Межбанк: курс валют на 12 января 2022 года

19:48 12 Январь Киев, Украина

Межбанк , как и вчера, закрылся ростом обеих валют: доллар прибавил 8 копеек на покупке и на продаже, евро 25 копеек на обеих операциях.

Напомним, 11 января торги завершились в диапазоне 27,6100−27,6300 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,2710−31,2909 грн/евро, торги по рублю — 0,3684−0,3688 грн/руб.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,55−27,78 грн. Евро покупают по 31,10 грн, продают по 31,50 грн.