Межбанк: курс на вечер 16 августа

20:17 16 августа Киев, Украина

К закрытию торгов на межбанке доллар вырос на 8 копеек на покупке и продаже, евро прибавил 7 копеек на обеих операциях.

Напомним, 13 августа торги завершились в диапазоне 26,6450−26,6650 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне

31,3505−31,3713 грн/евро, торги по рублю — 0,3629−0,3633 грн/руб.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,60−26,80 гривны. Евро покупают по 31,23 гривны, продают по 31,55 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,70−26,85 гривны, евро — 31,20−31,45 гривны.