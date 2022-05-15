Межбанк: курс доллара упал на 3 копейки

18:37 12 августа Киев, Украина

К закрытию торгов на межбанке доллар потерял 3 копейки на обеих операциях, евро просел на 4 копейки на покупке и на 5 копеек на продаже.

Напомним, 11 августа торги завершились в диапазоне 26,7750−26,7950 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,4204−31,4439 грн/евро, торги по рублю — 0,3628−0,3632 грн/руб.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,74−26,91 гривны. Евро покупают по 31,25 гривны, продают по 31,60 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,83−26,95 гривны, евро — 31,40−31,55 гривны.