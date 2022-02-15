Межбанк: курс валют на вечер 24 мая

18:41 24 Май Киев, Украина

К закрытию межбанка доллар не изменил своих позиций, евро поднялся на 9 копеек на покупке и продаже.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,4300−27,4500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,4371−33,4615 грн/евро, торги по рублю — 0,3728−0,3732 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,35−27,55 гривны. Евро покупают по 33,25 гривны, продают по 33,60 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,40−27,55 гривны, евро — 33,17−33,40 гривны.