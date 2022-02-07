Курсы НБУ: доллар сегодня 27,61 грн

Согласно официальному курсу Нацбанка, евро продолжает колебания в пределах 10-12 копеек, доллар относительно стабилен.
Официальные курсы валют Нацбанка на 17 мая:
Официальные курсы валют Нацбанка на 17 мая:
Доллар США — 27,61 грн (минус 1 коп.).
Евро — 33,47 грн (плюс 10 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 15 мая:
Доллар США — 27,50/27,70 грн.
Евро — 33,15/33,50 грн.
Антирекорды гривны:
Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года).
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