Курсы валют от НБУ на 18 марта. Гривна подешевела

10:33 18 Март Киев, Украина

Сегодня Национальный банк Украины (НБУ) официально снизил стоимость национальной валюты на 0,04 грн по отношению к американскому доллару и на 0,02 грн - к евро. А вот на межбанке гривна, наоборот выросла в цене.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2769,78 гривен (+0,0453 грн);

– 100 евро – 3298,53 гривен (+0,0221 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,73 гривен за доллар, курс в покупке до 27,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,02 гривен за евро.

Напомним, на прошлой неделе Нацбанк не участвовал в работе межбанковского валютного рынка. При этом неделей ранее регулятор купил на межбанке 20 млн долларов.

Также сообщалось, что международное рейтинговое агентство S&P прогнозирует курс гривны 29,5 за доллар на конец 2021 года.