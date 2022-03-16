Курсы валют от Нацбанка на 17 июня: гривна пошла на спад

06:29 17 июня Киев, Украина

Не долгим оказался рост официального курса национальной валюты. Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка Украины, 17 июня гривна значительно упадет в цене. НБУ понизил курс гривны более чем на 10 копеек по отношению к доллару и на 15 копеек к евро.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как накануне он упал до минимума почти за год. В свою очередь курс евро укрепился после падения накануне до минимума с августа 2020 года.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2702,75 гривен (+0,1017 грн);

– 100 евро – 3277,22 гривен (+0,1556 грн).

А вот на межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 6 копеек – до 27,10 гривен за доллар. Курс в покупке поднялся также на 6 копеек – до 27,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек – до 32,85 гривен за евро.

Ранее Нацбанк назвал четыре фактора для роста гривны. При этом на национальную денежную единицу в первую очередь влияет нынешний рост цен на сырьевых рынках.