Курсы валют от Нацбанка: доллар дешевеет, а евро дорожает

06:29 13 августа Киев, Украина

Согласно опубликованных данных Национального банка Украины, в пятницу, 13 августа, произойдет незначительное подорожание евро. Доллар же несколько подешевеет. Такие же курсы валют сохранятся в течение ближайших двух выходных - субботы и воскресенья, 14 и 15 августа.

Официальные курсы валют Нацбанка на 13 августа:

Доллар США — 26,76 грн (минус 4 коп.).

Евро — 31,42 грн (плюс 1 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 13 августа:

Доллар США — 26,75/26,90 грн.

Евро — 31,25/31,60 грн.