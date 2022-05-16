Курсы валют от Нацбанка: доллар дешевеет, а евро дорожает

Согласно опубликованных данных Национального банка Украины, в пятницу, 13 августа, произойдет незначительное подорожание евро. Доллар же несколько подешевеет. Такие же курсы валют сохранятся в течение ближайших двух выходных - субботы и воскресенья, 14 и 15 августа.
Официальные курсы валют Нацбанка на 13 августа:
Доллар США — 26,76 грн (минус 4 коп.).
Евро — 31,42 грн (плюс 1 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 13 августа:
Доллар США — 26,75/26,90 грн.
Евро — 31,25/31,60 грн.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии