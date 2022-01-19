Курсы валют НБУ на 20 января: евро подешевел, доллар - стабилен

Официальный курс доллара незначительно снизился после того, как накануне он вырос до максимума за год. А евро подешевел после непрерывного роста с 5 января.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 19 января.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2840,38 (-0,0063 грн);
– 100 евро – 3219,43 гривен (-0,1463 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 8 копеек – до 28,31 гривен за доллар, в покупке также понизился на 8 копеек – 28,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 15 копеек – 32,11 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2840,38 (-0,0063 грн);
– 100 евро – 3219,43 гривен (-0,1463 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 8 копеек – до 28,31 гривен за доллар, в покупке также понизился на 8 копеек – 28,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 15 копеек – 32,11 гривен за евро.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии