Курсы валют Нацбанка на 9 июня

В среду евро немного подорожает, а вот доллар продолжает пусть и незначительное, но падение.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ во вторник, 8 июня.– 100 долларов США – 2717,64 гривен (-0,0159 грн);– 100 евро – 3311,04 гривен (+0,0323 грн).На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 11 копеек до 27,12 гривен за доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 33,04 гривен за евро.