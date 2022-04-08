Курсы валют на завтра: доллар вырастет до 27,30 грн

Завтра, 8 июля, гривна незначительно подешевеет, доллар укрепит свои позиции на 5 копеек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 7 июля.– 100 долларов США – 2729,93 гривен (+0,0496 грн);– 100 евро – 3229,1 гривен (+0,0287 грн).На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 4 копейки - до 27,27 гривен, в продаже - до 27,25 гривен. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек - до 32,18 гривен за евро.