Курсы валют на завтра: доллар понемногу растет

Доллар продолжает свой незначительный рост, он подорожал на 3 копейки, а вот евро наоборот - дешевеет, его цена упала на 5 копеек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в четверг, 5 августа.Таким образом, официальный курс доллара вырос второй день подряд, а евро снизился после роста накануне.– 100 долларов США – 2690,94 гривен (+0,0301 грн);– 100 евро – 3189,64 гривен (-0,0518 грн).На межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 4 копейки – до 26,93 гривен за доллар, в покупке понизился также на 4 копейки – до 26,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 20 копеек – до 31,87 гривен за евро.